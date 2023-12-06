VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne 8.066,52 puandan başladı
MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İşgalci İsrail'den Gazze'deki sivillere saldırı... 250 yer bombalandı
Ukrayna'dan karşı saldırı... 41 İHA ve bir savaş uçağı imha edildi
MEB sınıf annesi uygulamasını yasakladı
Deprem bölgesi için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
06 Aralık 2023 Çarşamba 09:04:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 09:04:00

8 ilde sahte alkol operasyonu: 50 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 50 şüpheli yakalandı. Tonlarca kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda şebekenin, sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan turistik tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, kimya ve dezenfektan alanında firmaları olan şüphelilerin, bu sayede temin ettikleri etil alkolleri, sahte içki üretenlere, bidonların üzerine yüzey temizleyici ve içilemez yazılı etiketler yapıştırarak sattıklarını belirledi.

Ekipler, ürünleri kargo veya nakliye yoluyla gönderen şüphelilerin, ayrıca yasa dışı yollarla alkollü içki de imal ettiklerini, içki şişelerinin üzerine sahte bandrol yapıştırdıklarını tespit etti.

Kendilerini yasal alkollü içki ithalatçısı olarak tanıtan şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan turistik tesislere göndermeyi amaçladıkları bilgisine ulaşan ekipler, zanlıların organize bir yapı içerisinde hareket ettiğini belirledi.

Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adres ve kimliklerini belirleyen ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çorum ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 50 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 51 ton 427 litre etil alkol ve 370 litre alkol aroması, 44 bin 773 şişe alkollü içki, 21 bin 375 boş içki şişesi, 18 bin 600 içki şişesi kapağı, 10 bin 480 sahte bandrol, kapaklama makinesi, 8 su motoru, 640 içki kiti, alkolmetre, 12 alkol dolum makinesi, 2 ambalaj ısıtıcısı, 45 süzgeç, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ile suç naklinde kullanılan 10 araç ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler : sahte içki operasyon gözaltı
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX