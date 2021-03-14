  • BIST
    1557.39
  • Dolar
    7,5698
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    419,3540
İstanbul
5 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
Cerablus ve Bab'a balistik füze saldırısı!
İşte Haftanın Yalanları
14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına mektup yazdı
Diyanet İşleri Başkanlığından Sözcü gazetesine yalanlama
'Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınıyoruz'
Çamlıca Kulesi'ni inceledi
ABD'den Çin'e caydırıcılık mesajı
14 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
AB'den aşı itirafı
Dünyaya örnek olduk... DSÖ Türkiye'yi örnek gösterdi
Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'deki iç savaş 10'uncu yılını geride bıraktı
Türkiye'den Çekya'ya tepki
İstiklal Marşı'nın 100. yılı 'milli birlik' ruhuyla kutlandı
Rusya'dan flaş açıklama: Hazırız
Başkan Erdoğan'dan Tıp Bayramı mesajı
Kuzey Kore, Joe Biden yönetimine cevap vermedi
Yunan'dan yeni plan
Yeniden kapanma olacak mı?
Sesli mesaja hız ayarı
Sokak hayvanları için mücadele
Bebek arabasıyla mutluluğu buldu
Görme engelli kusursuz kulak
14 Mart 2021 Pazar 23:06:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 23:06:00

8-14 Mart 2021 tarihinde sosyal medyada servis edilen yalanlar deşifre oldu... İşte Haftanın Yalanları

ABONE OL

8-14 Mart 2021 tarihinde bazı yayın organlarının ve başta CHP'li bazı siyasi isimlerin dolaşıma soktuğu yalanlar deşifre oldu. İşte Haftanın Yalanları...

Sosyal medyada toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan servis ediliyor. Bazı yayın organlarının ve başta CHP'li bazı siyasi isimlerin dolaşıma soktuğu yalanlar deşifre edildi. İşte haftanın yalanları...

HAFTANIN YALANLARI 1

CHP Genel Merkezi önünde, emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkan Yıldız Bacıoğlu, torununa süt alamadığını öne sürmüştü. Medyaya düşen görüntülerde ise süt alamadığını iddia eden Bacıoğlu'nun alkol alabildiği ortaya çıktı.

HAFTANIN YALANLARI 2

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akıllara durgunluk veren bir iddiada bulundu. Akın, dünyada enerjiye talep her geçen gün artarken ve 31 ülkede 450 reaktör bulunurken, "Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali'ne ihtiyacı yok" dedi.

HAFTANIN YALANLARI 3

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü iddia edildi. Kısa süre sonra Erbaş'ın tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürüldüğü açıklandı.

HAFTANIN YALANLARI 4

İyi Partili İlay Aksoy, İdlib'e ülkemizden verilecek elektrikten 2 milyon kişinin "ücretsiz" olarak faydalanacağını iddia etti. Oysa söz konusu elektrik, mayıs ayında ücretli olarak kullanıma sunulacak.

HAFTANIN YALANLARI 5

CHP Genel Merkezi önünde konuşan ve pazardan çürük meyve topladığını iddia eden Leyla Doğan'ın medyaya düşen fotoğraflarıyla alkol alabildiği ve tatile gidebildiği ortaya çıktı.

Etiketler : chp iyi parti yalan haftanın yalanları
Bir yıl sonra yine aynı yerde

Bir yıl sonra yine aynı yerde
Hande'den acil durum kaçışı

Hande'den acil durum kaçışı
Çekimlerin arka planı!

Çekimlerin arka planı!
5 günlük ‘Kahrettim'

5 günlük ‘Kahrettim'
'Camdaki Kız' gerçek oldu

'Camdaki Kız' gerçek oldu
Online tiyatroya devam

Online tiyatroya devam
Ecem Cannes yolcusu

Ecem Cannes yolcusu
Sektörde sorun cinsiyet değil statü

Sektörde sorun cinsiyet değil statü
Kulakları hayatını kararttı

Kulakları hayatını kararttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER