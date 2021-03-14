Sosyal medyada toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan servis ediliyor. Bazı yayın organlarının ve başta CHP'li bazı siyasi isimlerin dolaşıma soktuğu yalanlar deşifre edildi. İşte haftanın yalanları...

HAFTANIN YALANLARI 1

CHP Genel Merkezi önünde, emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkan Yıldız Bacıoğlu, torununa süt alamadığını öne sürmüştü. Medyaya düşen görüntülerde ise süt alamadığını iddia eden Bacıoğlu'nun alkol alabildiği ortaya çıktı.

HAFTANIN YALANLARI 2



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akıllara durgunluk veren bir iddiada bulundu. Akın, dünyada enerjiye talep her geçen gün artarken ve 31 ülkede 450 reaktör bulunurken, "Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali'ne ihtiyacı yok" dedi.

HAFTANIN YALANLARI 3



Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü iddia edildi. Kısa süre sonra Erbaş'ın tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürüldüğü açıklandı.

HAFTANIN YALANLARI 4



İyi Partili İlay Aksoy, İdlib'e ülkemizden verilecek elektrikten 2 milyon kişinin "ücretsiz" olarak faydalanacağını iddia etti. Oysa söz konusu elektrik, mayıs ayında ücretli olarak kullanıma sunulacak.

HAFTANIN YALANLARI 5



CHP Genel Merkezi önünde konuşan ve pazardan çürük meyve topladığını iddia eden Leyla Doğan'ın medyaya düşen fotoğraflarıyla alkol alabildiği ve tatile gidebildiği ortaya çıktı.