7'si FETÖ'cü 1'i PKK'lı 11 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7'si FETÖ'cü 1'i PKK'lı 11 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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