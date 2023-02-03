7'si FETÖ'cü 1'i PKK'lı 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.