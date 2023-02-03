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03 Şubat 2023 Cuma 14:08:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 14:08:00

7'si FETÖ'cü 1'i PKK'lı 11 kişi yakalandı

Kaynak: DHA

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Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7'si FETÖ'cü 1'i PKK'lı 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK terör örgütü FETÖ
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