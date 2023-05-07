7'nci ortaktan Kılıçdaroğlu'na tehdit! "Yanlış yaparsa hesabını sorarız"

Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin de aralarında bulunduğu 6 partili Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi ancak bir de tehdit savurdu. Türk, "Bu özgürlük mücadelesidir. Bu halkımızın mücadelesidir. AK Parti'ye ya da başka bir partiye oy vermek günahtır, haramdır" diyerek şöyle devam etti:

YANLIŞ OY KAYIP DEMEK

"14 Mayıs önemli bir tarih. 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti ile sandığa gideceğiz. Herkes gece gündüz Yeşil Sol Parti'nin yerini, Yeşil Sol Parti'ye nasıl oy vereceğimizi anlatsın. Lütfen yanlışlara meydan vermeyerek 14 Mayıs'ta mührümüzü basalım. Yanlış yere mühür basarsak bir milletvekili kaybetmemize sebep olur. Bugün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bu yoldaşlarımızla birlikte Türkiye'yi değiştireceğiz, Türkiye'yi geliştireceğiz. Evet bugün bir Millet İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. Ama herkes şunu bilsin, yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız."