HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol listesinden Kocaeli milletvekili adayı olan Ayten Dönmez, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı. Dönmez'in bir süre önce dağdan inip kaçak olarak yurda girdiği belirlendi.

Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'de 13. sıradan milletvekili adayı olan Ayten Dönmez, İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındı. Dönmez'in, geçmiş dönemde illegal yollarla yurtdışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi/ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurda döndüğü belirlendi. Ayrıca Dönmez'in PKK kampında çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Dönmez'in, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

AĞABEYİ DE 'GRİ' LİSTEDE

Ayten Dönmez'in kardeşlerinin de terör örgütü PKK/KCK'nın içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Dönmez'in Selami Kitir adlı ağabeyinin de İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride olduğu, diğer ağabeyi Ahmet Kitir'in ise terör örgütünün kırsal yapılanma faaliyetlerinden gözaltına alındığı ve tutuklu bulunduğu öğrenildi. Dönmez, verdiği ifadede örgütsel kamuflajlı fotoğrafa ilişkin "Bana gösterdiğiniz fotoğraftaki kişi kesinlikle ben değilim. Hayatımın hiçbir döneminde terör örgütüne katılmadım" dedi. İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün, örgütsel kamuflaj bulunan kadın şahıs ile Dönmez'in kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönündeki raporu ve şüphelinin kırsal bölgede eğitim alan örgüt üyelerinden olduğunun belirtildiğini dikkate alan hakim, Dönmez'in tutuklanmasına karar verdi.