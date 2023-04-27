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27 Nisan 2023 Perşembe 07:47:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 07:47:00

7'nci ortak dağdan indi! HDP'nin gözaltına alınan adayının kardeşi gri listede aranıyor

Kaynak: Akşam Gazetesi

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PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında İstanbul'da yakalanan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen örgüt kamplarındaki yeni görüntülere ulaşıldı.

HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol listesinden Kocaeli milletvekili adayı olan Ayten Dönmez, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı. Dönmez'in bir süre önce dağdan inip kaçak olarak yurda girdiği belirlendi.

Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'de 13. sıradan milletvekili adayı olan Ayten Dönmez, İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındı. Dönmez'in, geçmiş dönemde illegal yollarla yurtdışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi/ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurda döndüğü belirlendi. Ayrıca Dönmez'in PKK kampında çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Dönmez'in, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

AĞABEYİ DE 'GRİ' LİSTEDE

Ayten Dönmez'in kardeşlerinin de terör örgütü PKK/KCK'nın içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Dönmez'in Selami Kitir adlı ağabeyinin de İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride olduğu, diğer ağabeyi Ahmet Kitir'in ise terör örgütünün kırsal yapılanma faaliyetlerinden gözaltına alındığı ve tutuklu bulunduğu öğrenildi. Dönmez, verdiği ifadede örgütsel kamuflajlı fotoğrafa ilişkin "Bana gösterdiğiniz fotoğraftaki kişi kesinlikle ben değilim. Hayatımın hiçbir döneminde terör örgütüne katılmadım" dedi. İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün, örgütsel kamuflaj bulunan kadın şahıs ile Dönmez'in kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönündeki raporu ve şüphelinin kırsal bölgede eğitim alan örgüt üyelerinden olduğunun belirtildiğini dikkate alan hakim, Dönmez'in tutuklanmasına karar verdi.

Etiketler : hdp pkk chp 7 li masa
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