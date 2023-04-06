7'li masanın çelişkileri

Başkan Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırıyor.

"MİLLİYETÇİYİM, MUHAFAZAKARIM DİYENLER RAHATSIZ HİÇ OLMUYOR"

Başkan Erdoğan 7'li masanın çelişkilerine değinerek, "Her şeyden önce burada bu işin artık politik izahı söz konusu değil. Bunun akılla mantıkla hiçbir izahı yok. 7'li masayı bu noktada tarif etmekte zorlanıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan sözlerine, "Başında biz biliyorsunuz buranın 7. ortağı masanın altında gizleniyor diyorduk, birileri de bunu anlamakta zorlanıyordu. Nitekim sonunda masanın altında bunu buldular nerede parlamentonun içerisinde. Şimdi milliyetçiyim diyenler PKK ile HDP ile birlikte anılıyorlar ve bundan da rahatsız olmuyorlar." şeklinde devam etti.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Muhafazakarım diyenler sapkın akımlarla anılıyor sesleri çıkmıyor. Resmen teröristi sapığı bir olmuş parmaklarının ucunda oynattıkları bir masada devleti milleti dinamitlemeye çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"BU 7'Lİ MASA ADAYLARINI BİLE ORTAK KARARLA ÇIKARAMADI"

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Bu 7'li masa adaylarını bile ortak kararla çıkaramadı, bir sürü kavga yaşandı. Zannediyor musunuz bundan sonra daha yaşanmayacak? Daha yaşanacak" ifadelerini kullandı.

"FETÖ-PKK PROJESİNE CHP DE GÖNÜLLÜ OLARAK YAZILDI"

FETÖ ile PKK'nın aynı projenin farklı yüzleri olduğunu biliyoruz. CHP'nin de bir süredir yaşadığı dönüşümle bu projeye gönüllü yazıldığını da anlıyoruz. Peki o masanın etrafında oturan diğerleri nasıl böyle bir tabloyu içlerine sindirebiliyor işte onu anlamakta zorlanıyoruz. Daha doğrusu ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz. Bay Bay Kemal'in HDP'den alacağı destek karşılığında yapacağı iş bu ülkeyi ve milleti terör örgütünün ve onun siyasi uzantılarının ajandasının rotasına sokmaktır. Bay Bay Kemal HDP'yi parti binasında değil Meclis'teki odalarında ziyaret etti. Burada kapalı kapıların arkasında ne konuşulduğu çok önemli.