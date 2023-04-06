7'li koalisyonda küçük ortaklar seçime CHP listesinden girecek
7'li koalisyonda küçük ortaklar seçime CHP listesinden girecek
7'li koalisyon cephesinden ortak liste kararı çıktı. Milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmalar sürerken Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.
Ayrıntılar geliyor...
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