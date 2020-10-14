  • BIST
    1173.09
  • Dolar
    7,9475
  • Euro
    9,3258
  • Altın
    483,6650
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi
Dizi katili Masumlar Apartmanı! Son bölüm tek parça izle
Koronavirüs Almanya'da da etkisini artırmayı sürdürüyor
Bakan Pekcan açıkladı! Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak
Silah kaçakçılarına Bursa'da operasyon! 11 gözaltı
Ermeniler bozguna uğradı: Ağır kayıplar vererek geri çekildiler
AYM olağanüstü toplanıyor!
'Sahte site' üzerinden... 3 milyon liralık vurgun!
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
Artemis Anlaşmaları'na 7 ülke imza attı
72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye'de temsilcilik açacak
Dünya devi Türkiye'ye geri dönüyor: Booking.com yeniden erişime açılacak
AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki yağdı
Hindistan'da son 24 saatte 730 kişi öldü
Macron ile çelişti! Fransa Dışişleri Bakanından Dağlık Karabağ açıklaması
Macron kaybolan güveni kazanma arayışında!
Aliyev'in 'Minsk Grubu' sözleriyle ilgili Kalın'dan açıklama: Türkiye'nin oynayabileceği çok önemli ...
"Işıkları millet açar, millet kapatır"
Dışişleri Bakanlığı paylaştı... Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırıcı adımları
Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi
Hırsızlık şüphelisi, kaçarken tabancayla vurudu
Avustralya'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti
Kamyon dorseleri alev alev yandı!
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
14 Ekim 2020 Çarşamba 08:59:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 08:59:00

72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye'de temsilcilik açacak

ABONE OL

RTÜK'ün lisans için 72 saat süre verdiği Spotify lisans alacak ve Türkiye'de temsilcilik açacak. 'Netflix', 'Amazon Prime Video', 'Mubi' gibi uluslararası bilinirliğe sahip yayıncılar da lisans için başvuru süreçlerini başlatırken, dünya çapında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar ise başvuru yapmakta gecikti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify ve FOXplay'i lisans başvurusu yapmazlarsa, yayınlarına erişim engeli gelebileceğine ilişkin uyardı.

İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine tabi olmasından sonra pek çok yayıncı kuruluş, Üst Kurul'a lisans başvurusunda bulundu.

"Netflix", "Amazon Prime Video", "Mubi" gibi uluslararası bilinirliğe sahip yayıncılar da lisans için başvuru süreçlerini başlatırken, dünya çapında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar ise başvuru yapmakta gecikti.

TRT Haber'in haberine göre, Üst Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının incelemeleri neticesinde Spotify'ın "https://open.spotify.com" ile FOXplay'in "https://www.foxplay.com.tr/" adreslerinden internet ortamında isteğe bağlı yayıncılık faaliyeti gerçekleştirdiğini, Paylaş FM'in "http://www.paylasfm.com/" internet ortamından radyo yayını, Medyaport TV'nin de "http://medyaporttv.com/" adresinden lisanssız televizyon yayını yaptığını belirledi.

"LİSANS BAŞVURUNUZU YAPIN, 3 AY DAHA DEVAM EDİN"

RTÜK, incelemelerin ardından uyarı niteliğindeki duyurusunu yaptı. Üst Kurul, duyurusunda, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçeleri ve taahhütnameyle yayın lisansı başvurusunda bulunabileceğini ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin ödemeleri gerektiğini belirterek, başvuru sonrasında yayıncıların 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceklerini vurguladı.

LİSANS ALMADAN DEVAM EDİLEMEYECEK

Üst Kurul, duyuruda, belirtilen süre içerisinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin ödemeleri fakat internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, ilgili yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerini sunabileceklerini bildirdi.

Duyurudan sonra lisans başvurusu yapmayanların 72 saat içerisinde yayınlarına son vermesi gerekiyordu.

Spotify belirtilen süre içinde lisans için başvuru yaptı ve Türkiye'de temsilcilik açmaya karar verdi. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER