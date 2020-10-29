71 yaşındaki Türk sporcu rekorlar kitabında

Kaldırdığı ağırlıklar ve kırdığı rekorlarla gençlere taş çıkartan 71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, 29 dakika 15 saniyede 97 ton ağırlık kaldırmayı başardı ve 65 üstü dünya rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Tarih yazan Sönmez ayrıca, 97 kilogram ağırlığı 50 saniyede 97 defa kaldırarak bir tarihi başarıya daha imza attı. Sönmez'in Bakırköy Tenis Kulübü'nde yaptığı rekor denemesi, Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi ve Baş Hakemi Namık Ekin nezaretinde gerçekleşti. Rekor sonrası Sönmez'e, Guinness Rekorlar Kitabı sertifikası verildi.