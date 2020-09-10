Cesedi 7 yıl sonra bavuldan çıktı

7 yıl önce kaybolan hamile Zeynep Söğüt'ün kendisiyle birlikte olmak isteyen sevgilisinin arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Adana polisi, 7 yıl önce kaybolan hamile Zeynep Söğüt’ün dosyasını açtı. Anne Abiye Ballı, boşanan kızının 2 çocuğuyla yanına yerleştiğini, daha sonra taksici Savaş Sanatman ile tanışıp birlikte yaşadığını ve bu şahıs tarafından fuhşa zorlanan Zeynep’in hamile kaldığını söyledi.

Gözaltına alınan şüpheli sevgili, çapraz sorguda çözüldü. Sanatman, 24 Aralık 2013’te cezaevi arkadaşı ve akrabası olan Ersin Yalçınkaya’nın misafir olarak evine geldiğini, kahvaltı için ekmek alıp döndüğünde Yalçınkaya’nın üstünde kan izleri gördüğünü, yatak odasına girdiğinde Söğüt’ün yarı çıplak haldeki cesediyle karşılaştığını söyledi.

YAYLAYA KADAR TAKİP

Akşam'ın haberine göre, Katil zanlısının valize koyduğu cesedi taksinin bagajına taşıdığını belirten Sanatman, “Akrabamız Nazlı Tuğulucan’ın dükkânına gittik. Ersin telefonumu alıp beni Nazlı’nın arabasına bindirdi. Bürücek Yaylası’na doğru yola çıktık. Taksiyle arkamızdan gelen Ersin, Nazlı’yı arayıp yolda polis olup olmadığını soruyordu” dedi. Sanatman, yaylaya vardıklarında katil zanlısının valizle tek başına ormanlık alana gittiğini, eli boş döndüğünü ve kendilerini ölümle tehdit ettiği için olayı gizlediklerini öne sürdü.

HAYVANLAR YESİN DİYE...

Polis, Ersin Yalçınkaya’yı Adana’da, akrabası Nazlı Tuğulucan’ı da Erzurum’da yakaladı. Katil zanlısı “Zeynep, eski eşimle ilgili dedikodu yapıyordu. Tartışma sırasında yastıkla boğup öldürdüm. Cesedi hayvanlar parçalasın diye ormana attım “ diyerek suçunu itiraf etti. Yalçınkaya ve Sanatman ile birlikte; Tuğulucan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANLI YAYINA KATILMIŞ!

Sanatman’ın Zeynep’in arandığı TV programına katılarak ‘Onu çok merak ediyorum’ dediği öğrenildi.

VALİZDE KEMİKLER BULUNDU

Yaylada hassas burunlu köpekle arama yapan polis ekipleri, cesedin konulduğu bavulu ve genç kadından geriye kalan bazı kemik parçalarını buldu.