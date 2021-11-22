Hafter'den kurtuluş!

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22 Kasım 2021 Pazartesi 09:24:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 09:59:00

7 Türk 2 yıl sonra vatanında

Kaynak: AA

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7 Türk'ün Libya'daki iki yıllık esareti bitti. Libya'nın Sirte kentinden kaçırılan 7 Türk, MİT ve Katar istihbaratının ortak operasyonuyla kurtarılarak yurda getirildi. İlk tebrik Başkan Erdoğan'dan geldi.

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı. İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıya ulaştı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı. Başkan Erdoğan, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti. Başkan Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da Başkan Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Başkan Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

2 yıl süren esaretin ardından kurtarılarak yurda getirilen Türk vatandaşları telefonda Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

DEVLETİMİZİN BİZİ KURTARACAĞINA EMİNDİK

Hafter'in elinden kurtarılan Türkler, "Türk devletinin tüm dünyada bir vatandaşını dahi yalnız bırakmayacağını bilerek oradan kurtarılacağımızdan emindik" dedi.

Esaret altında birçok işkenceye maruz kalan Türk vatandaşları, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Ahmet Selvi (Makine mühendisi): Sadece Türk olduğumuz için bizi arabadan indirdiler. Bingazi'deki kendi hapishanelerine gönderdiler. 4 asker, birinin elinde beyzbol sopası, birinin elinde kablo, birinin elinde su borusu vardı. Orada öldüresiye dövdüler. Her gün öldük ama umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik, bizi kurtaracaklarını biliyorduk."

İlker Sağlık (Baklava ustası): Alınmamızın nedenini sorduk, sadece 'Türk olmanız' dediler. Kendi toprağımıza döndüğümüz, ailemize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. MİT Başkanı Hakan Fidan ve diğer devlet yetkilileri bayağı bir uğraştan sonra bizi sağ salim kurtardılar ve toprağımıza geri döndük.Halil Gözel (Lokantacı): Hafter güçleri tarafından alıkonulduktan sonra hapishanede fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldık. Türk devletinin tüm dünyada bir vatandaşını dahi yalnız bırakmayacağını bilerek orada kurtarılacağımızdan emindik. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yanımıza gelerek bize sarılması, bize moral vermesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlerin hatırını sorması, ailelerimizle ilgili sağlık dilekleri ayrı bir duygu.

YAŞADIĞIMIZ SEVİNÇ TARİF EDİLEMEZ

Libya'da 2 yıl alıkonulduktan sonra kurtarılan Türk vatandaşları, esaret altındayken fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmalarına rağmen kurtarılacakları günün inancıyla hayata tutunduklarını söyledi.

Nurettin Çalık ve Doğan Kıssa da Başkan Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

EVLERDE SEVİNÇ VAR

7 Türk vatandaşından Hidayet Yaprak'ın, Hatay'daki ailesi mutluluk yaşıyor. Yaprak'ın eşi Nuray Yaprak, "Bugün eşimin kurtarıldığı haberini aldım. Çok heyecanlıyım, mutluyum ve gururluyuz. Bir yandan ağlıyor bir yandan seviniyoruz" dedi. Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde yaşayan Halil Gözel'in yakınları, kurtarıldığı yönündeki haberi mutlulukla karşıladı. Halil Gözel'in kız kardeşi Leyla İkikardeş, ağabeyinin güzel haberini aldıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Yetkililerin ağabeyinin kurtarılmasıyla ilgili sürekli kendileriyle iletişim halinde olduğunu ve büyük çaba sarf ettiğini dile getiren abla İkikardeş, şöyle konuştu: "Yetkililerden herkese çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İki yıllık süreç içerisinde çok zor günler geçirdik, bu anlatılmaz yaşanır. "

Etiketler : Libya Milli İstihbarat Teşkilatı Katar İstihbarat Teşkilatı
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