7 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Bolu, Sakarya, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Düzce'de bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.

SARI KOD UYARISI NEDİR?



Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.