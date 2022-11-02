7 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "güncel askeri gizli yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ üyelerine para transfer yöntemlerini deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun devamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, örgütün sözde güncel ve mali yapılanmasının deşifresi amacıyla Eskişehir merkezli Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

23 ŞÜPHELİDEN 22'Sİ YAKALANDI

Örgütün sözde "güncel askeri gizli yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, kamu kurumlarına sızma faaliyeti kapsamında örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde güncel olarak faaliyet gösterdikleri ve operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edilen, içerisinde gizli yapılanmada görevli (müdür yardımcısı) örgütsel konumunda gizli sorumlu, muvazzaf binbaşı, aktif doktor ve çeşitli meslek gruplarına mensup kişilerin bulunduğu çoğunluğu ihraç askeri personel 23 şüpheliden 22'si yakalandı.

Şüpheli bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

ARAMALARDA YÜKLÜ MİKTARDA TL VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 1'i askeri yapılanmada gizli sorumlu olan özel sektör çalışanı, 6 ihraç albay, ihraç 2 yarbay, muvazzaf 1 binbaşı, ihraç 5 üsteğmen, 1'i aktif diğeri meslekten ihraç 2 doktor, ihraç edilen 1 mühendis, meslekten ihraç edilen 1 öğretmen, 3'ü özel sektör çalışanı olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 bin 670 euro, 16 bin 75 dolar, 29 bin 500 lira olmak üzere yaklaşık 500 bin lira değerinde para ve çeşitli ziynet eşyası, iletişim kurdukları operasyonel hat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.