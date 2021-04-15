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15 Nisan 2021 Perşembe 14:53:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 14:53:00

7-24 hizmet verecek! Yerli üretim SİDA için heyecanlandıran gelişme

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Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı SİDA'nın, karadan kontrol edilmesi için geliştirilen Sahil Kontrol İstasyonu (SAKİ) üretimi tamamlandı.

Savunma sanayinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma, birkaç yıldır devam eden araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda insansız deniz araçları (İDA) alanında Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi. Prototip üretimi tamamlanan ve 'ULAQ' serisinin ilk platformu olan silahlı insansız deniz aracı SİDA, ocak ayında denize indirildi ve tecrübe seyirlerine başlandı. SİDA'nın karadan kontrol edilmesi için geliştirilen Sahil Kontrol İstasyonu (SAKİ) üretimi de tamamlandı.

7/24 HİZMET VERECEK

Bir minivan olarak tasarlanan SAKİ içerisinde bir kaptan, bir de nişancı konsolu yer alıyor. Kaptan konsolu üzerinden ULAQ'ın yönetimi sağlanırken, nişancı konsolu üzerinden de ULAQ üzerindeki faydalı yük olarak yer alan füze sistemlerinin kontrolü ve takibi sağlanabiliyor. Güç dağıtım üniteleri, aydınlatma ve iklimlendirme gibi yaşam ve sistem destek ekipmanları ile 7/24 hizmet verecek şekilde tasarlanan ve donatılan SAKİ, hızla kurulabilen, kullanıcı dostu arayüzleri ile kullanımı kolay, modüler yapısı ve sahip olduğu provizyonları ile tüm ULAQ ürün ailesini destekleyen bir mimariye sahip olarak geliştirildi.

Görüş Hattı (LOS) ve Görüş Hattı Ötesi (BLOS-SATCOM) veri bağları vasıtasıyla ULAQ ile iki yönlü veri aktarımı sağlayan SAKİ, KEMENT ve TAFICS arayüzleri üzerinden platformlar ve komuta kontrol merkezileriyle anlık haberleşme ve ağ destekli harekât alt yapısına sahip. Meteksan Savunma'nın insansız ve insanlı keşif gözetleme hava platformları için geliştirdiği, 200 km'nin üzerinde veri aktarım menzili bulunan AKSON Veri Bağı da İHA'lar ile müşterek harekât yapılmasını sağlayacak.

SAKİ içerisinde yer alan görev planlama ve takip fonksiyonu, ULAQ'ın özellikleri, görev tipi ve görev yerine bağlı olarak AIS, meteoroloji gibi çevre birimlerden aldığı bilgileri analiz ederek görev öncesi veya icrası sırasında görev planının hazırlanmasını sağlıyor. Araç kontrol ve faydalı yük kontrol fonksiyonları ise uzaktan komuta, yarı otonom ve tam otonom modları ile operatör kullanımlarına önemli kolaylıklar sunuyor.

Mevcut durumda SAKİ donanımlarının tasarımı ve üretimi tamamlanırken, seyir testleri süren ULAQ'tan alınan veriler ışığında seyir ve kaçınma manevralarını da içerecek şekilde otonom harekat kabiliyetini sağlayan ve yapay zekâ ile donatılmış yazılımlar da tamamlanma aşamasına geldi.

Etiketler : Savunma sanayi SAKİ sida ARES Tersanesi
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