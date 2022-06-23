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23 Haziran 2022 Perşembe 23:39:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 23:39:00

6'ncı yargı paketi yasalaştı

Kaynak: TRT Haber

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Stokçulukla mücadelede hapis cezalarını artıran 6'ncı yargı paketi Meclis'ten geçti. Düzenleme ile stokçuluğun cezası artırıldı. Yasa teklifi ile yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlayacak.

Yargı alanında önemli değişiklikler içeren düzenleme yasalaştı. 6'ncı yargı paketi Meclis'ten geçti.

Düzenleme ile stokçuluğun cezası artırıldı. Artık, stokçuluk yaparak, mal satmaktan kaçınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileme suçunu işleyenlerin cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

TAŞINMAZLARA NOTERDE SATIŞ İMKANI

Gayrimenkul satışlarıyla ilgili olarak noterlere de yetki verildi. Buna göre konut ve arsa satışı, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilecek.

Noterler TAKBİS sistemindeki bilgilere ulaşabilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI

Düzenleme ile hakim ve savcı adaylığı yerine hakim ve savcı yardımcılığı ihdas edildi.

Hakim ve savcı yardımcıları, Adalet Akademisi'ndeki temel eğitimin ardından, eğitici hakimlerin yanında 3 yıl görev yapacak.

3 yılın ardından sınavda başarılı olurlarsa hakim ve savcı olarak atanacak.

Etiketler : yargı alanı hakim ve savcı yargı paketi TBMM Komisyonları
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