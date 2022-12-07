6'lı masanın anayasa önerisi... "Bu tamamen siyaset karşıtı bir mekanizmadır"

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07 Aralık 2022 Çarşamba 10:42:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 10:42:00

6'lı masanın anayasa önerisi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu tamamen siyaset karşıtı bir mekanizmadır

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuştu. Çelik 6'lı masanın Anayasa önerisi için "Bu tamamen siyaset karşıtı bir mekanizmadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları...

(Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı

Tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır

Kılıçdaroğlu'nun unutmaması gerekir tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur

Türkiye'de diktatörlük olsaydı, Kılıçdaroğlu diktatörlük de diyemezdi

Kılıçdaroğlu'nun unutmaması gerekir tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur

Siyasetin aşağılanması milli iradenin aşağılanmasıdır

Türkiye'de memleketin sahibi vatandaştır.

Ortaya koyduğu polemiğin hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Tam bir basiretsizliktir, haddini aşmaktır. Milletvekillerimiz, tüm Türkiye'nin gözü önünde demokratik bir yarış neticesinde seçildiler

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir sistemde hiçbir cumhurbaşkanı tarafsız kalamaz. Muhakkak suretle devlet süreçlerinin içinde yer alır.

(CHP'nin "İkinci Yüzyıl" projesi) Siyaset üstü bir kadroyla Türkiye'yi yöneteceğini söylüyor. Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık

Bunlar uzun zaman boyunca cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Türk tipi diyerek aşağılamaya çalıştılar. Ortaya koydukları sistemin herhangi bir tipi yok

Etiketler : ak parti ömer çelik kemal kılıçdaroğlu
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