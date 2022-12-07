6'lı masanın anayasa önerisi... "Bu tamamen siyaset karşıtı bir mekanizmadır"

6'lı masanın anayasa önerisi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu tamamen siyaset karşıtı bir mekanizmadır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuştu. Çelik 6'lı masanın Anayasa önerisi için "Bu tamamen siyaset karşıtı bir mekanizmadır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuştu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları...
(Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı
Tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır
Kılıçdaroğlu'nun unutmaması gerekir tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur
Türkiye'de diktatörlük olsaydı, Kılıçdaroğlu diktatörlük de diyemezdi
Kılıçdaroğlu'nun unutmaması gerekir tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur
Siyasetin aşağılanması milli iradenin aşağılanmasıdır
Türkiye'de memleketin sahibi vatandaştır.
Ortaya koyduğu polemiğin hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Tam bir basiretsizliktir, haddini aşmaktır. Milletvekillerimiz, tüm Türkiye'nin gözü önünde demokratik bir yarış neticesinde seçildiler
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir sistemde hiçbir cumhurbaşkanı tarafsız kalamaz. Muhakkak suretle devlet süreçlerinin içinde yer alır.
(CHP'nin "İkinci Yüzyıl" projesi) Siyaset üstü bir kadroyla Türkiye'yi yöneteceğini söylüyor. Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık
Bunlar uzun zaman boyunca cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Türk tipi diyerek aşağılamaya çalıştılar. Ortaya koydukları sistemin herhangi bir tipi yok
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