"6'lı masa, ortağı HDP'yi iyice havaya sokmuş!"
HDP Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin, bebek katili, terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük vaadinde bulundu. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile skandal açıklamalara sert tepki gösterdi. Çelebi, "6'lı masa, ortağı HDP'yi iyice havaya sokmuş! Çıkıp öyle bir şey olmayacak desenize! Söz mü verdiniz!" dedi.
HDP Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin, bebek katili, terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük vaadinde bulundu.
"6'LI MASA, ORTAĞI HDP'Yİ İYİCE HAVAYA SOKMUŞ!"
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından HDP Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin'in skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Çelebi paylaşımında, 6'lı masa, ortağı "HDP'yi iyice havaya sokmuş! Çıkıp öyle bir şey olmayacak desenize! Söz mü verdiniz!" ifadelerini kullandı.
- "6'lı masa, ortağı HDP'yi iyice havaya sokmuş!"
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