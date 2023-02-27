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27 Şubat 2023 Pazartesi 07:33:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 07:33:00

68 kişiye mezar olmuştu! O sitenin açılışın Lütfü Savaş'ın yaptığı ortaya çıktı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde 68 kişiye mezar olan 3 yıllık sitenin açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yaptığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli en 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2020 yılında yapımı tamamlanan Güçlü Bahçe Sitesi yerle bir oldu.

5 bloktan oluşan sitenin 4 bloğu yıkıldı, 1 binanın ise zemin katları çöktü ve ağır hasar aldı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AÇILIŞA KATILMIŞ

'Depreme dayanıklıdır' diyerek satılan ve 68 kişiye mezar olan sitenin 3 yıl önce gerçekleşen dev altın makaslı açılışı gündem yarattı.

Yerle bir olan sitenin açılışına katılanlar arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olduğu ve açılışı gerçekleştirdiği yer aldığı ortaya çıktı.

'İSTİFA EDİLECEKSE HEP BERABER EDELİM'

Depremin ardından istifa çağrılarına karşılık Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Şehir şu anda o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz.

9 yıldır bunun yetkisi bende değil. 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehrin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldelerin istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim. 1 ay sonra yargıya başvuralım, kimler haksızsa, kim ceza alırsa, bu benim için de dahil." demişti.

Etiketler : Kahramanmaraş deprem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

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