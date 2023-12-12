68 hasta Türkiye'de tedavi görüyor... Sağlık Bakanı Koca Gazzelilerin son durumunu aktardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam 68 hastanın, 4'ü kanser hastası. Etlik ve Bilkent Şehir hastanelerine naklini yapıyoruz. Toplam 182 hastamız oldu, refakatçilerle birlikte 359 kişi getirilmiş oldu. Hastalarımızdan bugüne kadar 2'sini kaybettik. 6'sı yoğun bakımda." diye konuştu.

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