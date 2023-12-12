68 hasta Türkiye'de tedavi görüyor... Sağlık Bakanı Koca Gazzelilerin son durumunu aktardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazzeli 68 hasta, 61 refakatçi ile birlikte, tedavileri için ülkemizdeler." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam 68 hastanın, 4'ü kanser hastası. Etlik ve Bilkent Şehir hastanelerine naklini yapıyoruz. Toplam 182 hastamız oldu, refakatçilerle birlikte 359 kişi getirilmiş oldu. Hastalarımızdan bugüne kadar 2'sini kaybettik. 6'sı yoğun bakımda." diye konuştu.
Detaylar geliyor...
- İstanbul polisinin yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' başladı
- Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024'ün nerede gerçekleşeceğini açıkladı
- 68 hasta Türkiye'de tedavi görüyor... Sağlık Bakanı Koca Gazzelilerin son durumunu aktardı
- 'Kargo iade masrafları' iddialarına yalanlama: Tüketiciler ödemeyecek
- Başkan Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
- Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı