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25 Kasım 2021 Perşembe 09:58:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 09:58:00

670 askeri personel katılıyor... Eren Kış-8 operasyonu başladı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mardin'de "Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusı Abdullatif Emen Operasyonu" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de "Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin'de başlatılan operasyonda İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 56 operasyonel timdeki 670 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle "inançlı" ve "kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Mardin Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu
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