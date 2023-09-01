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01 Eylül 2023 Cuma 07:20:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 07:20:00

64 yıldır gazete arşivliyor

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Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve yazar Seyfi Günaçtı, babasından kalan alışkanlıkla 64 yıldır gazete ve kupürlerini biriktiriyor.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve yazar Seyfi Günaçtı, babasından kalan alışkanlıkla 64 yıldır gazete ve kupürlerini biriktiriyor. Kitap da yazan 72 yaşındaki Günaçtı, evindeki gazete arşiviyle dikkati çekiyor.

Arşivinde, en eskisi 1957 yılına ait gazeteden günümüze kadar, artık yayın hayatında olmayan pek çok gazete bulunan Günaçtı'nın en büyük sorunu ise evinde arşivi için yeterli alan bulamaması.

Etiketler : Samsun Seyfi Günaçtı gazete arşivi
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