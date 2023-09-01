64 yıldır gazete arşivliyor

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve yazar Seyfi Günaçtı, babasından kalan alışkanlıkla 64 yıldır gazete ve kupürlerini biriktiriyor. Kitap da yazan 72 yaşındaki Günaçtı, evindeki gazete arşiviyle dikkati çekiyor.

Arşivinde, en eskisi 1957 yılına ait gazeteden günümüze kadar, artık yayın hayatında olmayan pek çok gazete bulunan Günaçtı'nın en büyük sorunu ise evinde arşivi için yeterli alan bulamaması.