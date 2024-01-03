64 yaşında üniversiteyi kazandı
Muş'ta önce ailesi, sonra da eşi tarafından okumasına izin verilmeyen 64 yaşındaki Badisabah Derdiyok, ortaokul ve liseyi açıktan bitirdi, şimdi de üniversite eğitimini sürdürüyor.
Muş'a 20 kilometre uzaklıktaki Şenova köyünde, jandarma ekipleri ve öğretmenlerin çabasıyla ilkokula başlayan Derdiyok, 1972 yılında ailesiyle İstanbul'a göç etti.
2006'da eşiyle boşandıktan sonra eğitim hayatını sürdürmeye karar veren 3 çocuk annesi Derdiyok, ortaokulu ve liseyi açıktan bitirip Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandı.