64 gün sonra sonra ilk ders

9 İLÇEDE EĞİTİM BAŞLADI

■ Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 9 ilçede okullarda yeniden eğitime başlandı. Öğrencilere ilk gün aileleri ve yakınları da eşlik etti. İlkokul öğrencisi Zeynep Yılmaz, okullar açıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediğini anlatan Yılmaz, "Okullar açıldığı için çok mutluyum" dedi.

408 OKUL, 130 BİN ÖĞRENCİ

■ İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da depremin ardından hayatın normale dönmeye başladığını belirtti. Kent genelinde 9 ilçede 408 okulda yaklaşık 130 bin öğrencinin ders başı yaptığını kaydeden Kahraman, "Bazı okullarda ikili, bazı okullarda normal eğitim yapılacak" diye konuştu.

Okullarına tekrar kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan öğrenciler, "Çok sevinçliyiz" dedi.