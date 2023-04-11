VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
ABD'de cami imamı sabah namazını kıldırırken bıçaklandı
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Alev topundan mucize kurtuluş!
İMECE uydusunun fırlatma operasyonu ertelendi
ABD'yi terleten PKK/YPG soruları!
11 Nisan 2023 Salı 07:08:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 07:08:00

64 gün sonra sonra ilk ders

ABONE OL

6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde öğrenciler, 64 gün aradan sonra dün ilk defa okullarına gitti.

9 İLÇEDE EĞİTİM BAŞLADI

■ Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 9 ilçede okullarda yeniden eğitime başlandı. Öğrencilere ilk gün aileleri ve yakınları da eşlik etti. İlkokul öğrencisi Zeynep Yılmaz, okullar açıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediğini anlatan Yılmaz, "Okullar açıldığı için çok mutluyum" dedi.

408 OKUL, 130 BİN ÖĞRENCİ

■ İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da depremin ardından hayatın normale dönmeye başladığını belirtti. Kent genelinde 9 ilçede 408 okulda yaklaşık 130 bin öğrencinin ders başı yaptığını kaydeden Kahraman, "Bazı okullarda ikili, bazı okullarda normal eğitim yapılacak" diye konuştu.

Okullarına tekrar kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan öğrenciler, "Çok sevinçliyiz" dedi.

Etiketler : İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX