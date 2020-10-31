31 Ekim 2020 Cumartesi 05:25:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 05:43:00
62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı
62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
- 62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı
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