  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 3 kişi gözaltına alındı
Canlı yayında vatandaşlara önemli uyarı
Bakan Pakdemirli'nin konuştuğu Buse'den güzel haber
Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti
Kırmızı Oda'da rol alan Binnur Kaya'dan hem tiyatro hem dizi
Başkan Erdoğan: İzmir'den gelen haberler bizi üzmüştür
Emniyetten depremle ilgili inceleme
Bakan Koca 30 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı
Başkan'dan Yunanistan'a: İhtiyaç olursa yardıma hazırız
Kuşadası açıklarında deprem!
İzmir depremiyle ilgili Kandilli'den flaş açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'e 2 helikopter görevlendirdi
İzmir'deki deprem sonrası AFAD uyardı: Hasarlı yapılara girmeyin
Deprem komşuyu da vurdu! Kilise binası yıkıldı
İzmir'de deprem!
8. Boğaziçi Film Festivali kısa filmler ve Work in Progress jüri sunumlarıyla yedinci gününü geride ...
Depremin ardından ilk görüntüler geldi
İzmir'de deprem... 24 can kaybı, 804 yaralı
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Memleket Hareketi'nde kimler var? Muharrem İnce açıkladı
Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
TEM otoyolunda tır alev alev yandı
Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı
31 Ekim 2020 Cumartesi 05:25:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 05:43:00

62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı

ABONE OL

62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Etiketler :
Devlet bana o ismi verdi

Devlet bana o ismi verdi
Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok

Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
Sorumsuzluğa devam

Sorumsuzluğa devam
Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim

Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma

Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma
Kafana dert değil toka tak!

Kafana dert değil toka tak!
'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER