600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı

YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

VEKİL SAYISI AZALAN İLLER

Buna göre, İstanbul ve Mersin'in vekil sayıları düşürüldü. Daha önce 98 vekil çıkaran megakent İstanbul, artık 96 vekil çıkaracak. 13 milletvekili çıkaran Mersin, 12 milletvekili çıkaracak.

MERSİN'İN VEKİL SAYISI 1 AZALDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi. Mersin'in milletvekili sayısı 1 azalarak 13'ten 12'ye düştü.

YSK, Türkiye İstatistik Kurumunun 31 Aralık 2018 tarihli nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre, nüfusu 2018'de 20 binin üzerinde artarak 1 milyon 814 bin 468'e yükselen Mersin'in 13 olan milletvekili sayısı 12'ye düştü.

YSK, Anayasa değişikliği ile milletvekili sayısının 600'e çıkarılması üzerine, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını Temmuz 2017'de yeniden belirlemiş ve Mersin'in 11 olan milletvekili sayısı 13'e yükselmişti. Yeni güncellemeyle Mersin'in milletvekili sayısı 1 azaldı.

BAYBURT'UN VEKİL SAYISI ARTTI

Uzun yıllardır 1 vekil çıkaran Bayburt, artık 2 vekil çıkaracak. Ayrıca Tekirdağ'ın vekil sayısı 7'den 8'e, Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e çıkarıldı.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:



İLİ MİLLETVEKİLİ SAYISI İLİ MİLLETVEKİLİ SAYISI



ADANA 15 KOCAELİ 13

ADIYAMAN 5 KONYA 15

AFYONKARAHİSAR 6 KÜTAHYA 5

AĞRI 4 MALATYA 6

AMASYA 3 MANİSA 10

ANKARA 36 KAHRAMANMARAŞ 8

ANTALYA 16 MARDİN 6

ARTVİN 2 MUĞLA 7

AYDIN 8 MUŞ 4

BALIKESİR 9 NEVŞEHİR 3

BİLECİK 2 NİĞDE 3

BİNGÖL 3 ORDU 6

BİTLİS 3 RİZE 3

BOLU 3 SAKARYA 7

BURDUR 3 SAMSUN 9

BURSA 20 SİİRT 3

ÇANAKKALE 4 SİNOP 2

ÇANKIRI 2 SİVAS 5

ÇORUM 4 TEKİRDAĞ 8

DENİZLİ 8 TOKAT 5

DİYARBAKIR 12 TRABZON 6

EDİRNE 4 TUNCELİ 2

ELAZIĞ 5 ŞANLIURFA 14

ERZİNCAN 2 UŞAK 3

ERZURUM 6 VAN 8

ESKİŞEHİR 7 YOZGAT 4

GAZİANTEP 14 ZONGULDAK 5

GİRESUN 4 AKSARAY 4

GÜMÜŞHANE 2 BAYBURT 2

HAKKARİ 3 KARAMAN 3

HATAY 11 KIRIKKALE 3

ISPARTA 4 BATMAN 5

MERSİN 12 ŞIRNAK 4

İSTANBUL 96 BARTIN 2

İZMİR 28 ARDAHAN 2

KARS 3 IĞDIR 2

KASTAMONU 3 YALOVA 3

KAYSERİ 10 KARABÜK 3

KIRKLARELİ 3 KİLİS 2

KIRŞEHİR 3 DÜZCE 3

OSMANİYE 4

TOPLAM: 600

(AA)