600 fenomene sıkı takip! İnceleniyorlar

Kısa sürede zenginleşip estetik operasyonlarla şık görünüme kavuşan fenomenler, mercek altına alındı. Lüks hayatlarını her fırsatta gözler önüne seren Dilan ve Engin Polat çiftinin 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' gibi suçlardan tutuklanmasının ardından fenomenler paylaşımlarını tek tek silmeye başladı. Bazı isimlerin mal varlıklarıyla ilgili sızan bilgiler, paranın kaynağının kamuoyunda sorgulanmasına neden oldu. Özellikle Polat çiftiyle bağlantılı fenomenler başta olmak üzere 600 sosyal medya fenomeni incelemeye alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair içerikleri toplayacak; buna bağlı olarak içerik üreticilerinden bilgi alacak. Bakanlık yetkilileri yasalara aykırı durum tespit ederse sosyal medya fenomenleriyle ilgili bilgileri diğer kurum ve birimlere aktaracak.

ONLİNE SATIŞLARA BAKANLIK TAKİBİ

Ticaret Bakanlığı da online şekilde satılan ürünlerin daha dikkatli şekilde denetlenmesi suretiyle harekete geçmiş; e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni açıklamıştı. Böylece internetten sipariş verilen ürünlerin şikayet üzerine veya resen denetlenmesi, gerektiğinde gizli satın alma yoluyla numune elde edilmesi sağlanacak.

POLATLAR'IN İTİRAZINA RET

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın serbest bırakılması için tahliye talebinde bulunuldu. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti. Talebin değerlendirilmesi için dosya bir üst mahkemeye gönderildi.

ADLİYEDE ÇÖKTÜ

Polat çifti, fenomen ve şarkıcı Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanması olayıyla ilgili ikinci kez tutuklandı; Dilan Polat'ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü öğrenildi.

Şule Kayatürk ile Yasin Türk çiftinin serveti kadar fiziksel değişimleri de dikkat çekiyor.

Zonguldaklı fenomen Aymira Koçaklı'nın 96 güzellik salonu, 21 evi, 12 arabası olduğu iddia edildi.

Köy evinden ev yemeklerini paylaşan Rabia Toprak, kısa sürede zenginleşti.

Dilan ve Engin Polat'ın da yer aldığı sosyal medya fenomenlerinin birlikte oldukları fotoğraf 'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaşılmıştı.

LİNA'YI ÖLÜME TERK ETMİŞLER

'Var Böyle Tipler' hesabıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çiftinin 100 milyon TL'ye yakın vurgun yapıp kaybolmalarından sonra 16 yaşındaki Lina adlı köpeklerini de ölüme terk ettikleri ortaya çıktı. İkilinin otel odasında bıraktıkları ve hasta olan Lina'nın hayvan severlerin yardımıyla bir klinikte tedaviye alındığı; 1 aylık yaşam mücadelesinin ardından öldüğü öğrenildi. Arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini bile dolandıran çifttin nerede olduğu bilinmezken, Portekiz'e kaçtıkları iddia edilmişti.

GENÇLERİ KOLAY PARAYA ÖZENDİRİYORLAR

Fenomenliğin ruh sağlığına etkilerini Psikiyatrist Doç. Dr. Taha Can Tuman, AKŞAM'a değerlendirdi. Narsist ve antisosyal kişilik özelliklerine sahip olanların yasadışı yollardan para kazanmaya ve popülerliğe yatkın olduğunu belirten Tuman, "Çocukluk döneminde gelişmiş yüksek standartlar, statü arayıcılık ve büyüklenmeciliğe karşı telafi edici davranışlar geliştirmesine neden olabilir" dedi. Tuman şöyle devam etti: "Bu kişilerin birinci amacı çok para kazanmak için daha fazla beğeni almak ve takipçi kazanmak. Paranın devamını getirmek için bu popülerliği sürdürmek zorundalar. Gençleri 'Okumama gerek yok, ben de fenomen olursam çok para kazanırım' şeklinde kısa yoldan para kazanmaya sevk ediyorlar. Bu işe giren on binlerin içinde sadece birkaç tanesi başarılı oluyor."

ESTETİĞİ KÖRÜKLÜYOR

Psikiyatrist Tuman, fenomenlerin ve takipçilerinin estetik merakını da değerlendirdi: "Fenomenleri takip eden kadınlarda beden algı bozukluğu tetiklenebilir. Kişi o fenomenin estetik ölçülerine sahip olmak, onun kullandığı kozmetik ürünleri kullanmak ya da onun yüz hatlarına sahip olmak için kendilerine birtakım işlemler uygulayabilir. Daha fazla beğeniye sahip olabileceği böylece o kişi gibi para kazanabilirim fikrine neden olabilir."