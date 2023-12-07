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07 Aralık 2023 Perşembe 22:04:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 22:04:00

6 yıldır aranan FETÖ'cü Ankara'da yakalandı

Kaynak: AA

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet gizli sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan B.B, başkentte saklandığı adreste yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıldır aranan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün 1997 Polis Akademisi mezunlarından sorumlu "emniyet gizli sorumlusu" olduğu öğrenilen B.B'yi, Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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