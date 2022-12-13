13 Aralık 2022 Salı 14:10:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 14:10:00
6 yaşındaki çocuğa istismar olayında yeni gelişme! Tutuklama talep edildi
6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi
6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi
- 6 yaşındaki çocuğa istismar olayında yeni gelişme! Tutuklama talep edildi
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