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6 terörist etkisiz hale getirildi
21 Şubat 2024 Çarşamba 10:28:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 10:28:00

6 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar"

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
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