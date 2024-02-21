6 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar"