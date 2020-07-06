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06 Temmuz 2020 Pazartesi 20:43:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 20:47:00

6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 182 bin 995'e yükseldi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu, 16 kişi hayatını kaybetti. 2315 kişinin daha COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 182 bin 995'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2315 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673'e ulaşırken, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı da 5 bin 241 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 395 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?” ifadelerini kulandı.

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