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04 Ağustos 2023 Cuma 18:06:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 18:06:00

6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Afetin ardından yıkım kararı verilen Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip ediyor.

Etiketler : hatay hatay bina yıkımı deprem 6 şubat
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