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07 Temmuz 2023 Cuma 14:34:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 14:34:00

6 milyonu aştı! Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı arttı

Kaynak: AA

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Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6 milyon 14 bin 412 oldu.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizm kenti Antalya'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlere ev sahipliği yaptığını aktardı.

Kentin Akdeniz çanağının gözde turizm merkezi olduğunu belirten Yazıcı, paylaşımında "Ülkemizin göz bebeği, turizmin başkenti Antalya'mıza 6 Temmuz itibarıyla sadece hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 27 artarak 6 milyon 14 bin 412 oldu." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Vali Ersin Yazıcı Akdeniz çanağı Antalya
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