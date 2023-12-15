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15 Aralık 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 10:00:00

6 ilde isimler belli oldu! İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı açıklandı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP 4'ü büyükşehir 6 il olmak üzere, belediye başkan adaylarını belirledi.

CHP, 4'ü büyükşehir 6 il olmak üzere, 226 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adaylarını belirledi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul, Ankara, Elazığ, Bolu, Balıkesir, Bursa ve Elazığ adayları üzerinde uzlaşı sağlandığını söyledi.

Yücel, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da da Mansur Yavaş'ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi" dedi.

Bolu'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için partiden ihraç edilen Özgür Özel'in genel başkan olmasının ardından yeniden partiye kabul edilen Tanju Özcan ikinci kez aday gösterildi.

Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Elazığ Coşkun Çağlar Duran oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklanan listede yer almaması dikkat çekti.

Etiketler : chp seçim aday ekrem imamoğlu mansur yavaş özgür özel
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