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19 Nisan 2021 Pazartesi 16:02:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 16:02:00

6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması

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İçişleri Bakanlığınca başlatılan, belediyelerin kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlamasıyla ilgili soruşturma genişledi. Bu kapsamda Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyeleri hakkında da soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere 'hizmet damgalı pasaport' sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart'ta başlatılan soruşturmanın genişletildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince 'dans (folklor) gösterisi', 'kültür turu', 'gençlik programları' adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere 'hizmet damgalı' pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu" denildi.

MALATYA'DA 4 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasında düzenlenen protokol uyarınca, 'çevre duyarlılığını geliştirme' konulu proje kapsamında, 'hizmet damgalı' pasaport alarak yurt dışına giden bazı kişilerin yurda dönmediğine dair iddialar üzerine 12 Mart'ta soruşturma başlatılmış ve söz konusu olayda sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen ilgili Vali Yardımcısı ve Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ile 2 kamu görevlisi olmak üzere 4 personel görevden uzaklaştırılmıştı.

Etiketler : içişleri bakanlığı belediye soruşturma pasaport
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