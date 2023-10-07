6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü dolayısıyla eylem yapabilecek şahıslara operasyon

6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Erzurum merkez ve ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yakalanan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.