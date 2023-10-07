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07 Ekim 2023 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 17:30:00

6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü dolayısıyla eylem yapabilecek şahıslara operasyon

Kaynak: İHA

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Erzurum merkez ve ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yakalanan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Etiketler : 6 7 ekim olayları eylem operasyon erzurum
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