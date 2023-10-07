6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü dolayısıyla eylem yapabilecek şahıslara operasyon
Kaynak: İHA
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Erzurum merkez ve ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Yakalanan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
- Dışişleri'nden İsrail-Filistin gerilimi hakkında açıklama: "Sivil kayıpları şiddetle kınıyoruz"
- Ankara Cup sona erdi, sıra Bodrum Cup'ta!
- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8 Ekim Pazar günü geleneksel Alanya-Antalya Eetabı ile başlıyor
- İsrailli esir iddiaları yalanlandı! O kadın sosyal medya fenomeni çıktı
- İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu
- Kuveyt'ten BM'ye çağrı: Sorumluluk üstlenin!