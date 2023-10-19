55 yıl gecikmeli eğitim

Kalacak yeri olmadığı için 1968'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bırakmak zorunda kalan Feride Demiralp, hukuk eğitimini 74 yaşında tamamladı. 5 sene önce çıkan aftan yararlanıp okula geri dönen Demiralp, haziran ayında mezun oldu.



Karabük Adliyesi'nde avukatlık stajına başlayan Demiralp, "Başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Okumanın yaşı yok. Umut ettiğiniz şeyi çok istiyorsanız hiçbir şey elinizden kurtulmaz. Gençler çalışmaya ve umut etmeye devam etsinler" dedi.