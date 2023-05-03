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52 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 524 şüpheli gözaltında
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03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:10:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:10:00

52 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 524 şüpheli gözaltında

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Ankara merkezli 52 ilde "Kökünü Kurutma" operasyonu için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu operasyon 2841 personelle, toplam 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik yapılmıştır. 524'ü şüpheli yakalanmıştır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara merkezli 52 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 524 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu
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