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22 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi

500 bin TL'ye ısmarlama anket

CHP yandaşı medyanın 'AK Parti'ye yakın' diye tanıttığı MAK araştırma şirketinin, 500 bin lira karşılığında İmamoğlu'nu önde gösterdiği ortaya çıktı.

İstanbul seçimlerine saatler kala, belediye başkan adayının büyük bir oy kaybı yaşayacağını anlayan CHP’nin bir anket firmasıyla yaptığı kirli anlaşmalı ortalığa serildi. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’la CHP adayının katıldığı ortak yayının hemen ertesi günü MAK araştırma şirketi yayınladığı anketle Ekrem İmamoğlu’nu önde göstermişti. Şirketin CHP'yle 500 liralık anlaşma karşılığında düzmece anketler yayınladığı öğrenildi.   

PARTİMİZLE ALAKASI YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün CHP adayını önde gösteren söz konusu şirketle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Dağ, “Bazı sosyal medya mecralarında ve ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Bahsedilen firma ve benzer firmalar tamamen partimizin gücünü kullanarak, piyasada kendilerini anlatma gayreti içindeler. Ama 2 gündür yapılanlardan sonra nüfuz ticareti yapılması hasebiyle suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Söz konusu şirketin programın bittiği saatten araştırma açıklandığı saate kadar 33 bin kişiyle telefonla anket yapmasının mümkün olmadığını kaydeden Dağ, “Program bitiminden açıklama yapılana kadar 12 saat var, bu 12 saatin neredeyse 9-10 saati gece vaktine geliyor. Dolayısıyla bu araştırmayı yapmanın olanağı yok. Dolayısıyla biz zaten bu tarzda sürekli açıklama yapan firmaların bilimsellikten uzak, masa başı oranlar belirlediklerini biliyorduk” diye konuştu.

AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU

Hamza Dağ, MAK Araştırma şirketinin daha önce AK Parti'yle iletişime geçtiği bilgisini paylaşarak, “Bahsi geçen araştırma şirketi, bizim arkadaşlarımıza başvurmak suretiyle ben hemen bir anket yayınlayayım, bu anket üzerinden sizi iyi gösteren bir şey yayınlayayım, bunu siz haber yapın gibi ahlaksız bir teklifle gelip, reddedilmiştir. Ne yazık ki bu programdan sonra böyle bir açıklama yapılması, aklımıza şu soru işaretini getirmektedir, demek ki karşı tarafla böyle bir ahlaksızca, edepsizce anlaşma yoluna gidildiği gibi bir mantık ortaya konulmuştur” diye konuştu.

GERÇEK SONUCU AÇIKLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ellerinde olan son anket sonuçlarını da açıkladı. Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de 1200 kişiyle araştırma yaptık. Normalde kamuoyuna açıklama yapmıyoruz ama bizim ismimiz kullanılarak kamuoyu yanlış yönlendirildiği için oranları verebiliriz. ‘Adaylardan hangisini daha samimi ve güven verici buldunuz’ sorusuna, yüzde 47.1 Binali Yıldırım, yüzde 45.5 Ekrem İmamoğlu. ‘Hangi adayın projelerini beğendiniz’ sorusuna ise yüzde 47.5 Binali Yıldırım, yüzde 42,8 Ekrem İmamoğlu sonuçları çıktı.”

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