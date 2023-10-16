“500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak'' iddiasına yalanlama

DMM, Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in , "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor." iddiası doğru değildir.

Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır.