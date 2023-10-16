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“500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak'' iddiasına yalanlama
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16 Ekim 2023 Pazartesi 21:21:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 21:21:00

“500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak'' iddiasına yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), fondaş Sözcü'nün Filistin iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, ''500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor.' iddiası doğru değildir.' denildi.

DMM, Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in , "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor." iddiası doğru değildir.

Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır.

Etiketler : DMM Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması
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