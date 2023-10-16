“500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak'' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), fondaş Sözcü'nün Filistin iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, ''500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor.' iddiası doğru değildir.' denildi.
DMM, Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in , "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor." iddiası doğru değildir.
Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır.
"500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor." iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 16, 2023
Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır.⬇️ pic.twitter.com/stpa9EZtOa
- “500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak'' iddiasına yalanlama
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