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09 Aralık 2020 Çarşamba 16:10:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 16:10:00

5 yıl sonra yeniden gündem oldu... Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Bayraktar TB2 İHA paylaşımı: İlk defa olacak

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Selçuk Bayraktar, 12.12.2015'te Batman'da bloğunda yazdığı Bayraktar TB2 ile ilgili yazısını paylaştı. Paylaşımında, "Tam 5 yıl önce, envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270.000 saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür" ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 ile ilgili paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında, "Tam 5 yıl önce, envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270.000 saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür." dedi.

Bayraktar, ayrıca, paylaşımında 5 yıl önce blog sayfasındaki "Batman Günlükleri / #SeyirDefteri" başlıklı bir yazısını da yayınladı.

Bayraktar yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bayraktar TB2'nin ilk 1000 saatlik başarılı görev uçuşunu tamamlamasının ardından…

Az önce uçak (Bayraktar TB2 İHA) görevden döndü, indi…

Dün de inmişti…

Toplamda şu anda 1045 saat olması lazım. Muhtemelen herkes, benim gibi her kalkış ve her iniş öncesi, uçak havadayken hop oturup hop kalktı.

SÖZ

Ben kendime şöyle bir söz vermiştim; havada ilk 1000 saat dolana kadar uçağın başından ayrılmayacağım. Görev yerini, nöbet mahallini terk etmemek için kesin emir almış ve yer kontrol istasyonuna zincirlenmiş bir nefer gibi, uçağın havada görev yaptığı 1000 saati tamamlayıncaya dek, yer istasyonundan 100 metre uzağa hiç ayrılmadım.

Şükür, hava aracının kumandasına geçmemi gerektirecek teknik bir arıza, acil bir durum, ciddi bir kaza bela da olmadı.

Artık ben de hürüm, o da Hür

Dün, envantere girdi dediler. İnşallah girmiştir. Girebildiyse ilk defa tasarımıyla, yazılımıyla, elektroniğiyle kısacası tüm kritik sistemleri ile taktik bir insansız hava aracı mini İHA’lardan sonra envantere girmiş olacak. Kendi semamızda kendi Bayrağımız, Al Bayrağımız inşallah özgürce, hür olarak milyonlarca saat uçacak, görev yapacak. Artık ben de hürüm, o da Hür…

Milyon Saat

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz mini İHA’larımızı 8 senedir kullanıyor. 100.000 (Yüz bin) saati geçti, halihazırda görev yapmaya devam ediyor. Muhtemelen teslim olan bu ilk Bayraktar TB2 filosu da en az 15–20 sene görev yapacak. Şu anda 30’lu yaşlarda olan bizler, Allah ömür verirse muhtemelen onların görevi bittiğinde 50’li yaşlarda olacağız…

Semalarımızda Hür ve Özgür

Ve bir gün inşallah ülkemiz de karasında, denizinde ve semasında gerçek anlamda tam bağımsız, hür ve özgür olacak…

Emeği geçen, gönlünü veren, heyecanını duyan ve dua eden herkese helal olsun…

O zamana kadar Allah imkân verirse yenilerini, belki de Milli insansız savaş uçağını tamamlamış olacağız. Belki, o zamana kadar ülkemizden uzaya gidenler de olur. Biz inanıyoruz ki bunları oldurtan Rabbimiz, devamını da oldurtacak gücü verecektir…

Etiketler : Selçuk bayraktar bayraktar tb2 iha siha
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