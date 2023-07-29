5 yıl önce terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."