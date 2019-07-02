5 provokatör kıskıvrak

Suriyeliler üzerinden ülkeyi Gezi benzeri kaosa sürüklemek isteyen karanlık çevreler ve FETÖ, bu kez de 29 Haziran’da Küçükçekmece'yi karıştırdı. Sosyal medyada organize şekilde yayılan tecavüz yalanı, linç girişimine dönüştü.

HESAPLAR BELİRLENDİ

FETÖ'cüler başta olmak üzere kaos çığırtkanlarının açtığı yüzlerce sahte hesap, 4 Suriyeli'nin 4 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiği yalanını ortaya attı. Aralarında bazı siyasilerin de olduğu çok takipçili hesapların, yalanı gerçekmiş gibi yaymasıyla fitne ateşi büyüdü. Provokatörler, iğrenç bir yalanla kışkırttığı grubu sokağa döktü. Suriyelilerin işyerleri saldırıya uğradı. Ortalığı birbirine katan kalabalık, uyarılara rağmen dağılmayınca toma'larla müdahale edildi. Yaşananlar, mülteci karşıtlığı üzerinden kurgulanan tehlikeli oyunu, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

EMNİYET PEŞLERİNDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece'de Suriyeli mültecilere yönelik yaşanan olaylarla ilgili harekete geçti. Sosyal medya üzerinden “#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum”, “#SuriyelilerDefolsun” başlığı altında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 18 hesaptan 9'unun İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine, 30 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalandı. 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüpheliler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan adli işlem başlatıldı.