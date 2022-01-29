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29 Ocak 2022 Cumartesi 11:21:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 11:30:00

5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Etiketler : barış pınarı bölgesi milli savunma bakanlığı terörist
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