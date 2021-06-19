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19 Haziran 2021 Cumartesi 18:36:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 18:36:00

5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de

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Çinli Sinovac firması tarafından üretilen Coronavac aşısının 5 milyonluk yeni dozu Türkiye'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını açıkladı. Böylece son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu.

Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak."

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Türkiye Sinovac aşısı
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