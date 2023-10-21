İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 57,5 kilogram kokain ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

EDİRNE,KOCAELİ, İSTANBUL, DİYARBAKIR VE ERZİNCAN'DA DÜZENLENEN "NARKOGÜÇ" OPERASYONLARINDA ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️



1️⃣6️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.



AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ❗️



❌Edirne Gümrük Muhafaza... pic.twitter.com/J39B3ebOfj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 21, 2023

Bakan Yerlikaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 775 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği, yabancı uyruklu bir şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 393,5 kilogram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı️. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 257 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı️. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 161 kilogram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı."

Operasyonları gerçekleştiren polis ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin peşlerindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında operasyonlara ait görüntülere de yer verdi.