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21 Ekim 2023 Cumartesi 08:43:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 08:43:00

5 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 16 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında, 16 şüphelinin yakalandığını, 869 kilogram uyuşturucu madde ve 775 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 57,5 kilogram kokain ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 775 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği, yabancı uyruklu bir şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 393,5 kilogram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı️. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 257 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı️. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 161 kilogram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı."

Operasyonları gerçekleştiren polis ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin peşlerindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında operasyonlara ait görüntülere de yer verdi.

Etiketler : ali yerlikaya narkogüç operasyon uyuşturucu
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