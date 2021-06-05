5 Haziran 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
5 Haziran 2021 tarihli atama kararı resmi gazetede yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/257
Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Bütçe Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bahtiyar SAZLIK atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emriye Bağdagül ORMANCI atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin GÜNGÖR atanmıştır.
4 Haziran 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI