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5 Haziran 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
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05 Haziran 2021 Cumartesi 00:56:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 00:56:00

5 Haziran 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

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5 Haziran 2021 tarihli atama kararı resmi gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/257

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Bütçe Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bahtiyar SAZLIK atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emriye Bağdagül ORMANCI atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin GÜNGÖR atanmıştır.

4 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Etiketler : resmi gazete atama başkan erdoğan
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