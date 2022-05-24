Pençe Kilit bölgesinde teröristler mağarada kıstırıldı!

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24 Mayıs 2022 Salı 18:15:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 18:19:00

5 askerin şehit olduğu bölgede teröristler mağarada sıkıştırıldı

Kaynak: TRT Haber - DHA - İHA

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Teröristlerin hain saldırısının ardından komandolar, Pençe Kilit operasyon bölgesinde bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmalar devam ediyor.

Teröristlerin hain saldırısının ardından komandolar, Pençe Kilit operasyon bölgesinde bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu açıklamıştı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından söz konusu bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdıkları öğrenildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan hain saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb Terörist
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