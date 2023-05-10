4'lü zirveden kritik Türkiye-Suriye kararı
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı.
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları toplantısında, Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanmasının kolaylaştırılması vurgulandı.
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Moskova görüşmelerindeki olumlu ve yapıcı atmosfere dikkati çekerek dörtlü formattaki temasları sürdürmede mutabık kaldı.
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