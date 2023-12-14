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49 ilde eş zamanlı “Narkogüç-39” operasyonu
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14 Aralık 2023 Perşembe 08:14:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 08:14:00

49 ilde eş zamanlı “Narkogüç-39” operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz “Narkogüç-39” operasyonunda; 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 378 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz "Narkogüç-39" operasyonunda; 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 378 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Etiketler : içişleri bakanı ali yerlikaya operasyon
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