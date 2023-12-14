49 ilde eş zamanlı “Narkogüç-39” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz "Narkogüç-39" operasyonunda; 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 378 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣9️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz "NARKOGÜÇ-39" Operasyonunda;

8⃣8⃣6⃣ kg Metamfetamin, 1⃣4⃣ kg Kokain olmak üzere toplam: 3️⃣ TON 2️⃣7️⃣5️⃣ KG Uyuşturucu Madde ele geçirildi❗... pic.twitter.com/zRHPH9NKc6 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 14, 2023