VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Kentsel dönüşüm gündeminde yok
10 yıldır estetik yaptırmamış
İmajını yeniledi
Hollanda'da anneler, Filistinli annelere destek için yürüdü
Zehir tacirlerine “Narkogüç-42” operasyonu: 364 gözaltı
06 Ocak 2024 Cumartesi 08:29:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 08:29:00

46 ilde 'Narkogüç-42' operasyonu: 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 364 şüpheli yakalandı.

"Narkogüç-42" operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre aralarında Ankara, İstanbul, İzmir'in de bulunduğu 46 ilde Uyuşturucu Madde üreten ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyona 332 ekip, bin 375 personel, 1 hava aracı ve 9 dedektör köpek katıldı.

Operasyonlarda 1 ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Ali Yerlikaya paylaşımına "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." notunu ekledi.

Etiketler : ali yerlikaya uyuşturucu zehir tacirleri sokak satıcıları operasyon
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX